Pavia: 15 furti in tre settimane nei negozi di Mortara, arrestato (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Quindici furti o tentati furti in poco più di tre settimane, tutti nello stesso Comune a danno dei commercianti del centro. Li ha commessi un 53enne di Mortara (Pavia), pluripregiudicato: è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato mentre tentava di derubare lo studio di un libero professionista del centro. I militari della stazione di Mortara, facendo un po' di indagini, hanno ricostruito l'attività criminale del soggetto. Con la visione delle telecamere comunali, hanno raccolto sufficienti elementi per poterlo deferire alla Procura di Pavia: tra il 7 ed il 29 settembre ha commesso almeno 15 furti ai danni degli esercenti di Mortara.

