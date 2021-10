Omar Sy è il primo attore francese ingaggiato da Netflix

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il grande successo riscosso in tutto il mondo con la serie Lupin,Sy firma un contratto pluriennale condiventando ildi nazionalitàdalla piattaforma streaming. Per lui, ruoli dain originalima anche come produttore esecutivo. Sy si è detto entusiasta della decisione della piattaforma, complice di offrire contenuti dalla grande diversità culturale. Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: elle.com L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Netflix ingaggia Omar Sy con un contratto pluriennale per la produzione di film. E' la prima volta che la piattaforma di streaming firma con un attore francese. (ANSA) ...L'attore Omar Sy, celebre per "Quasi amici" e "Lupin", è il primo attore francese a firmare un contratto pluriennale con Netflix.