"Non andiamo più a lavoro. La lotta non è finita!". Le Proteste No Green Pass su Telegram (Di martedì 12 ottobre 2021) "La lotta non è finita!" si legge sulle chat della rivolta. Per la giornata di oggi gli irriducibili della protesta No Pass promettono battaglia. Il tam tam nelle chat Telegram, quelle rimaste aperte dopo la stretta della magistratura nei giorni scorsi, invita al blocco di tutte le strade del paese. "Non andiamo più a lavoro – si legge nel post di uno degli utenti più attivi – e blocchiamo le strade fino a quando non aboliscono il Green Pass. Siamo milioni, hanno bisogno di noi per mandare avanti il Paese". Gli organizzatori invitano gli interessati a mandare una e-mail per farsi inserire in un'altra chat dalla quale coordinare le manovre di tir e camion che dovranno fermare le strade. Il blocco stradale non è una novità. Lo stesso movimento per le ...

