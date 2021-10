Maignan si opera al polso, "si teme un lungo stop". Tegola sul Milan: chi compra al suo posto (Di martedì 12 ottobre 2021) Altro infortunio pesantissimo per il Milan. Anche Mike Maignan si deve fermare e finire sotto i ferri. Il portiere francese, sostituto di Gigio Donnarumma e grande protagonista nell'avvio di stagione dei rossoneri, lamentava un dolore al polso. Dopo gli esami, il verdetto negativo: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa - si legge nel comunicato ufficiale - al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli". L'intervento comporterà uno stop di almeno 10-15 giorni, ma solo le capacità di recupero di Maignan potranno chiarire davvero i tempi della sua assenza. L'obiettivo del Milan è riaverlo in campo prima della sosta di novembre, ma la sola alternativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Altro infortunio pesantissimo per il. Anche Mikesi deve fermare e finire sotto i ferri. Il portiere francese, sostituto di Gigio Donnarumma e grande protagonista nell'avvio di stagione dei rossoneri, lamentava un dolore al. Dopo gli esami, il verdetto negativo: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa - si legge nel comunicato ufficiale - alsinistro di Mikeimpone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli". L'intervento comporterà unodi almeno 10-15 giorni, ma solo le capacità di recupero dipotranno chiarire davvero i tempi della sua assenza. L'obiettivo delè riaverlo in campo prima della sosta di novembre, ma la sola alternativa ...

Advertising

zazoomblog : Milan Maignan si opera al polso. Rossoneri in pressing su Mirante - #Milan #Maignan #opera #polso.… - infoitsport : Milan, Maignan si opera al polso. Rossoneri in pressing su Mirante - YBah96 : RT @salda__: Gli infortuni In 24h Messias capitano a rotto, Maignan tutti!!!!!! si ope… - Moixus1970 : RT @ilgiornale: Il numero uno francese sarà operato in artroscopia nella giornata di mercoledì, da settimane conviveva con dolori al polso… - TheLaz97 : Il @drpegoli che opera Mike Maignan: -