Maehle regala il Mondiale alla Danimarca CR7 show | tripletta E l' Inghilterra si riposa

La Gazzetta dello Sport

La Danimarca è la seconda squadra europea a qualificarsi per il Mondiale di Qatar 2022, dopo la Germania. L'atalantino Joakimfirma l'ottava vittoria su 8 match degli scandinavi e spedisce la nazionale alla Coppa del Mondo. Pareggia l'Inghilterra contro l'Ungheria, mentre il Portogallo si esibisce in una manita al ......al 23' è costretto a cambiare tutto per il KO di Pessina e inserisce Pezzella spostando alto... Mezzo voto in meno per il pallone perso cheil gol della speranza all'Atalanta. All. Pioli 7 ...Consigli fantacalcio - Quali scambi fare e quali rifiutare in questo inizio di stagione? Punto di domanda sul rendimento di alcuni giocatori.Si complica dunque il cammino degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. I britannici di Southgate la sbloccano con Chilwell, quindi Saka ancora nel primo tempo Nelle altre partite, doppio 5 ...