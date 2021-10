Lega Serie A, assemblea convocata il 19 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) È convocata per il 19 ottobre alle ore 9 in prima ed alle ore 11 in seconda convocazione, l’assemblea della Lega Serie A, in videoconferenza. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, approvazione budget 2021/2022; diritti audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021/2024: conferimento mandati esplorativi in via non esclusiva; rinnovo accordo collettivo Lnpa-Aic-Figc; audizione Dazn; proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Èper il 19alle ore 9 in prima ed alle ore 11 in seconda convocazione, l’dellaA, in videoconferenza. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, approvazione budget 2021/2022; diritti audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021/2024: conferimento mandati esplorativi in via non esclusiva; rinnovo accordo collettivo Lnpa-Aic-Figc; audizione Dazn; proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Advertising

SkySport : Assemblea Lega Serie A: verso il divieto d'ingresso in tutti gli stadi per i razzisti #SkySport #SerieA #SkySerieA - sportface2016 : #SerieA, riunione imminente della Lega: audizione #Dazn tra i punti dell'assemblea - LAROMA24 : Lega Serie A: nuova assemblea il 19 ottobre #AsRoma - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, nuova assemblea tra i club sulla questione Dazn: La Lega Serie A ha programmato una n… - Mediagol : VIDEO Serie C, 8a giornata: la Gol Collection del Girone C di Lega Pro -