Johnny Depp a Roma 2021 | altri 800 biglietti disponibili per la Masterclass

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l'assalto al botteghino dei fan sono stati aggiunti800per poter partecipare alladi, in programma per domenica 17 ottobre. Ladi, in programma per domenica 17 ottobre all'Auditorium della Conciliazione per, è stata mandata in sold-out dall'assalto al botteghino dei fan dell'attore e, per questo motivo, Alice nella Città ha deciso di mettere a disposizione800aumentando così la capienza della sala al cento per cento. Per i fan dici sarà anche la possibilità di vincere una cena con il divo: l'iniziativa è realizzata in collaborazione con TaTaTu, la prima piattaforma ...