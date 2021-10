Inghilterra-Ungheria | i giocatori inglesi si inginocchiano e i magiari non lo fanno

(Di martedì 12 ottobre 2021) Come prevedibile, l’non si unisce all’nel gesto di inginocchiarsi contro il razzismo prima del calcio d’inizio della sfida di Wembley valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Glil’hanno sempre fatto e iinvece mai, le cose non sono certo cambiate stasera ed ecco che i padroni di casa si sono accosciati davanti agli ottantamila spettatori, mentre gli ospiti hanno preferito restare in piedi toccando con un dito la patch Uefa “respect” sulle loro maglie. SportFace.

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Pickdord; Walker, Stones, Mings, Shaw; Foden, Rice, Mount; Sterling, Kane, Grealish. All. Southgate.(4 - 4 - 2): Gulacsi; Lang, Z. Nagy, At. Szalai, Kecskes; Schon, ...