Immobile corre verso l’Inter | vicino il suo rientro

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mais Oui! Si può dire anche alla francese, lingua cheavrà provato a spiccicare nel suo breve soggiorno a Parigi insieme alla famiglia. In italiano viene meglio: ma sì! Il significato è lo stesso:torna are. Lo ha fatto ieri pomeriggio sul campo di Formello, dopo un paio di settimane di stop per il problema fisico rimediato in Europa League. Il bomber biancoceleste ha appreso ieri la buona notizia: il problema muscolare non c’è più. Il verdetto è arrivato dopo gli esiti in Paideia. Ciro vi si è recato ieri pomeriggio, è stato sottoposto ad alcuni test, poi è arrivata la risposta: puoi tornare are. Non se l’è fatto ripetere due volte, poche ore dopo aveva già messo gli scarpini e sgambettava nel centro sportivo biancoceleste. Una corsa blanda, per riprendere confidenza col campo. Ma un ...