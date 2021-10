Il superbonus a rischio tra prezzi delle commodities e mancanza di manodopera (Di martedì 12 ottobre 2021) Si profilano all’orizzonte diverse difficoltà che rischiano di minare l’efficacia del superbonus 110% (e di conseguenza il rilancio dell’edilizia). I fattori principali sono l’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali di cantiere (sempre più di difficile reperibilità) ma anche la manodopera. Il boom dei prezzi delle materie prime, insieme alla difficoltà nel reperire la manodopera, sta allarmando Ance, l’associazione di categoria dei costruttori. Il ciclo rialzista è sicuramente frutto dell’aumento della domanda nel mercato interno, ma è soprattutto il prodotto del generale trend dominante su scala globale. L’accelerata ripresa delle economie mondiali, la fine dei lockdown, gli investimenti miliardari, la corsa dell’inflazione si sono scaricati contemporaneamente ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Si profilano all’orizzonte diverse difficoltà che rischiano di minare l’efficacia del110% (e di conseguenza il rilancio dell’edilizia). I fattori principali sono l’aumento vertiginoso deidei materiali di cantiere (sempre più di difficile reperibilità) ma anche la. Il boom deimaterie prime, insieme alla difficoltà nel reperire la, sta allarmando Ance, l’associazione di categoria dei costruttori. Il ciclo rialzista è sicuramente frutto dell’aumento della domanda nel mercato interno, ma è soprattutto il prodotto del generale trend dominante su scala globale. L’accelerata ripresaeconomie mondiali, la fine dei lockdown, gli investimenti miliardari, la corsa dell’inflazione si sono scaricati contemporaneamente ...

