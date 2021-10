Il Napoli prepara la sfida con il Torino: Spalletti dovrà rinunciare a tre calciatori (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, i Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). FOTO: Getty - Lobotka Napoli La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo. Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, iha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCKonami Training Center. Gli azzurrino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). FOTO: Getty - LobotkaLa squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo.

