Green pass, Ricciardi: “No alla proroga della validità del tampone fino a 72 ore. Non ci sono fondamenti scientifici” (Di martedì 12 ottobre 2021) Prolungare a 72 ore la durata della validità del tampone per l'ottenimento del Green pass "è una misura non basata sull'evidenza scientifica e non prudente. Il periodo è troppo lungo. Il tampone è una misura puntuale di negatività. Quindi prolungare eccessivamente questo periodo di tempo espone a rischio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Prolungare a 72 ore la duratadelper l'ottenimento del"è una misura non basata sull'evidenza scientifica e non prudente. Il periodo è troppo lungo. Ilè una misura puntuale di negatività. Quindi prolungare eccessivamente questo periodo di tempo espone a rischio". L'articolo .

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - ferociouspie : *insert feel good meme here* Sospesa in via cautelativa e dalle funzioni la vice questore #Schilirò. - carmineiantosca : @actarus1070 @CorteCost La corte costituzionale ha già deliberato nel senso della legittimità del green pass , e ha… -