(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Lo considero un. È stata la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana". Questo il giudizio del premier, Mario, al termine del G20 straordinario. "Il multilateralismo sta tornando come schema di lavoro dei paesi più importanti del mondo". Sono stati tanti i temi toccati durante l'incontro internazionale e che il presidente del Consiglio ha riportato in conferenza stampa ma, al netto di tutto, Il G20 "ha una grande responsabilità" nei confronti del popolo afghano. L'emergenza umanitaria Per"c'è una consapevolezza diffusa che l'emergenza umanitaria inè gravissima. La situazione sta precipitando. Ho cercato di sottolineare questo argomento in massima enfasi. C'e' l'accordo, una ...

Advertising

bendellavedova : Il #G20 sull'#Afghanistan è un innegabile successo politico e diplomatico di #Draghi e della sua volontà di mantene… - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#G20 #Afghanistan #Draghi 'Considero questo vertice un successo. E' la prima risposta multilaterale alla crisi. Abbiamo avu… - fisco24_info : Draghi: 'Un successo il G20 sull'Afghanistan'. Dalla Ue un miliardo di dollari in aiuti: AGI - 'Lo considero un suc… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Draghi, G20 prima risposta multilaterale a crisi afghana: (ANSA) - ROMA, 12 OTT - 'Ne è valsa sicu… - Radio1Rai : ??#G20 #Afghanistan #Draghi 'Considero questo vertice un successo. E' la prima risposta multilaterale alla crisi. Ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi successo

"Lo considero un. E' stata la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta ... Così Mario, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al termine della riunione ...AGI - 'Lo considero un. È stata la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana'. Questo il giudizio del premier, Mario, al termine del G20 straordinario sull'...Von der Leyen ha annunciato 1 miliardo di dollari di aiuti. «Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socioeconomico in Afghanistan. 3' di lettura. «C’è la consapevo ...Il summit del G20 sull’Afghanistan “è stato un successo perché è la prima occasione in cui i leader hanno dato risposte multilaterali alla crisi afghana”. Soddisfatto, il premier Mario Draghi ha fatto ...