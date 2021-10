**Covid: faq p.Chigi, 'sanzioni da 400 a 1000 euro per datore lavoro se non verifica green pass** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Qualirischia ildiche non effettua le verifiche previste per legge? Ildiche non controlla il rispetto delle regole sulpass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.

Advertising

zazoomblog : Covid: faq p.Chigi controlli sia da società somministrazione che da azienda - #Covid: #p.Chigi #controlli #società - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'sanzioni da 400 a 1000 euro per datore lavoro se non verifica green pass**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, datore lavoro può verificare green pass in anticipo**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, controllo green pass in azienda a lavoratori autonomi**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, per estetisti e parrucchieri controllo green pass dipendenti, non clienti**... -