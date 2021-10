Correa si ferma con l'Argentina: è in dubbio per Lazio-Inter (Di martedì 12 ottobre 2021) Inter in apprensione per le condizioni di Joaquin Correa. L’attaccante non ha preso parte alla seduta con i compagni di squadra dell’Argentina in vista della sfida di giovedì con il Perù, valida per le qualificazioni al Mondiale. Lo rende noto Tyc Sports. Dopo la sfida con l’Uruguay, dalla quale è uscito acciaccato, il giocatore ha svolto lavoro differenziato. I prossimi esami accerteranno l’entità del problema. E sarà chiaro se il ‘Tucu’ sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro la Lazio di sabato all’Olimpico. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021)in apprensione per le condizioni di Joaquin. L’attaccante non ha preso parte alla seduta con i compagni di squadra dell’in vista della sfida di giovedì con il Perù, valida per le qualificazioni al Mondiale. Lo rende noto Tyc Sports. Dopo la sfida con l’Uruguay, dalla quale è uscito acciaccato, il giocatore ha svolto lavoro differenziato. I prossimi esami accerteranno l’entità del problema. E sarà chiaro se il ‘Tucu’ sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro ladi sabato all’Olimpico.

