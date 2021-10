Calciomercato Juventus, De Ligt nel mirino del Newcastle. (Di martedì 12 ottobre 2021) Newcastle bussa ancora in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, gli inglesi vogliono comprare De Ligt. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Higuain se ne va, adesso tutto su Suarez La Lazio batte il Sassuolo, riepilogo domenica Serie A Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria Probabili formazioni Juventus-Roma, Serie A Juventus, il futuro è ancora in difesa. Inter, non cambi mai Probabili formazioni Napoli-Juventus, Serie A Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021)bussa ancora in casa. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, gli inglesi vogliono comprare De. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Higuain se ne va, adesso tutto su Suarez La Lazio batte il Sassuolo, riepilogo domenica Serie A Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria Probabili formazioni-Roma, Serie A, il futuro è ancora in difesa. Inter, non cambi mai Probabili formazioni Napoli-, Serie A

Advertising

capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - Gazzetta_it : Ramsey tentato dal Newcastle, la Juve spinge per Tchouameni. E c'è anche un'altra strada #calciomercato - Gazzetta_it : Chi è Tchouameni, il talento 'alla Pogba' che piace a tutti (anche la Juve) #calciomercato - vannyj93 : RT @GiovaAlbanese: Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiettivi:… - veravitolo : Se il calciomercato si facesse su Twitter, credo potremmo già iniziare ad organizzare la festa per il triplete. #Juventus #Calciomercato -