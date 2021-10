Audio Radar è la periferica che permette ai giocatori con disabilità auditiva di vedere i suoni

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le nuove frontiere dell'accessibilità prevedono anche unacome, in grado di "mostrare" gli effetti sonori aicon. Progettato da Airdrop Gaming, è pensato per chi ha problemi di udito (a tutti i livelli) ma è utilizzabile da chiunque, naturalmente. Si tratta di un sistema chedi convertire il sonoro 7.1 in stimoli visivi direzionali, tramite sei luci al LED posizionate attorno al monitor. L'accensione di una luce in un determinato modo indicherebbe, in modo istintivo, la direzione e il tipo di effetto in corso, dai passi in un corridoio a spari e colpi vari di arma da fuoco. Naturalmente il tutto è personalizzabile a vari livelli, andando a coinvolgere anche il colore, la luminosità etc. delle varie zone dei singoli LED. Leggi ...