Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 11 ottobre 2021

(Di martedì 12 ottobre 2021): idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato in media 4568 spettatori, 21.86% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 3181 spettatori (share 20.66%). Il nuovo programma Mystery Land su Italia1 ha catturato 582 spettatori (2.81%); su Rai2 il varietà sportivo Quelli che ilsi è portato a casa 611 spettatori (3.11%), mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha intrattenuto 1330 spettatori (5.90%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ...

Auditel dell'11 ottobre: ancora in testa 'I Bastardi di Pizzofalcone' Già la scorsa settimana la serie, con Alessandro Gassman, aveva conquistato quasi 4 milioni di spettatori (3.994.000) pari ...Amici: iAuditel confermano il trend positivo IAuditel in merito agliottenuti da Amici di Maria De Filippi in queste prime settimane di messa in onda confermano un andamento ...Sarà Rocco Siffredi il quinto ospite di Pierluigi Diaco a “Ti sento”, il programma di Rai2. Nella puntata, in onda martedì 12 ottobre alle 23.30, Diaco continua l’immersione nei suoni e nelle suggesti ...Record di ascolti per I Fatti vostri che nella puntata di ieri 11 ottobre 2021 porta a casa un ottimo risultato: è il programma di Rai 2 più visto della giornata ...