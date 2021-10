Arisa | nessuno si è accorto di quanto è successo a Domenica In

(Di martedì 12 ottobre 2021)confessa chesi èdirecentementeIn, in una puntata ‘accorciata’ per la nazionale. Dopo il tormentone estivo Coro Azzurro che ha accompagnato l’Italia alla conquista dell’Europeo,torna a mettersi in gioco in una veste totalmente inedita. A più di dieci anni dal suo grandissimosul L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Arisa: arriva la confessione che nessuno si aspettava - youarelostlg : RT @FumaSilvia: @Jpolemica666 Sono.dimagrita molto in passato e nessuno si è curato se stessi bene, sono ingrassata, pure molto, e tutti si… - FumaSilvia : @Jpolemica666 Sono.dimagrita molto in passato e nessuno si è curato se stessi bene, sono ingrassata, pure molto, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa nessuno

Leggilo.org

Domenica In,svela cos'è successo: 'Non se n'è accortoma avevo un filtro' (FOTO) Puntata breve quella di ieri di Domenica In andata in onda per solo 40 minuti circa per lasciare poi la linea alla ...'Ricordatevi che non nascecon un gran talento. Neanche il più grande talento se non lo ..., straziante lettera per Amici 2021/ "Grazie Maria De Filippi, mi hai regalato?"Domenica In, Arisa svela cos'è successo: "Non se n'è accorto nessuno ma avevo un filtro" (FOTO) Puntata breve quella di ieri di Domenica In andata in onda ...Ora sembra che i reali motivi che hanno portato la coppia a dividersi siano stati finalmente individuati. Andrea Di Carlo e quelle lacrime televisive. Dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di ...