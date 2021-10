America’s Cup | a che punto siamo? Novità su date | sede e partecipanti | New Zealand tace | Luna Rossa aspetta

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) Team Newha fatto perdere le proprie tracce nelle ultime due settimane e non ci sono notizie fresche sullaCup. I detentori della Vecchia Brocca hanno semplicemente rinviato l’annuncio di data e località della prossima edizione (ma non si sa quando avverrà la comunicazione), trincerandosi dietro a un silenzio che non fa bene alla competizione sportiva più antica al mondo e che non è rispettoso nei confronti degli avversari. Nel frattempo Ben Ainslie ha presentato Ineos Britannia, il Challenger of Record che potrà godere del massiccio supporto di Mercedes (diversi uomini di F1 saranno chiamati in causa per realizzare una barca davvero in grado di vincere il trofeo). Il sodalizio britannico sta scrivendo le regole della manifestazione insieme ai Kiwi, ai quali spetta il diritto di decidere dove e quando disputare le regate. Si parla di ...