"Al via Ora di futuro 2021, in 3 anni coinvolti 180mila bambini" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ora di futuro è un progetto di successo, abbiamo coinvolto più di 180mila bambini e più di 16mila famiglie in difficoltà sono state aiutate. Siamo al terzo anno e stiamo entrando nel quarto anno del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ora diè un progetto di successo, abbiamo coinvolto più die più di 16mila famiglie in difficoltà sono state aiutate. Siamo al terzo anno e stiamo entrando nel quarto anno del ...

Advertising

marcotravaglio : GREEN PAGLIACCI Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a l… - SusannaCeccardi : #ugdp “Pd e M5S non vedrebbero l’ora di mandarci via per fare la patrimoniale e lo ius soli. Draghi invece non cred… - ilriformista : Di #malaria muoiono ogni anno più di 260mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni - DaxGregory : È arrivata l’ora di reclamare il nostro diritto ad un #redditodesistenza. #invisibili #eventoinvisibili… - alexis___97 : RT @marperlo1: #Amici21 Ora tralasciando il trash (perché qualcuno può considerare Inder solo quello quando) ma seguendo questo programma d… -