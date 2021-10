Superbonus 110% | dubbi sui costi Verrà davvero prorogato?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo oltre 18 mesi di dibattito serrato, controversie sull’applicazione e moltida parte di tutti i cittadini italiani, per ilè giunto il momento dei primi bilanci. E purtroppo i dati di questo primo anno e mezzo rischiano di sollevare parecchisulla proroga del provvedimento, inserita dal governo Draghi nella Nadef (la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza). Inserita dal secondo governo Conte, quello giallo-rosso, nel decreto Rilancio del maggio 2020, la misura (qui le linee guida principali) prevedeva come data ultima per i cittadini il 30 giugno 2022, mentre per i condomini la deadline era fissata al 31 dicembre 2022. Ora la decisione annunciata dal ministro dell’Economia Daniele Franco (qui tutti i dettagli) dovrebbe estendere l’agevolazione almeno fino al 2023, ma ...