Scontri a Roma, Lollobrigida (Fdi): "Draghi sciolga i gruppi eversivi" | Il premier in visita alla sede della Cgil (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dura condanna sugli Scontri di Roma da parte del capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida : 'Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive. Draghi prenda provvedimenti'. Nel suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dura condanna suglidida parte del capogruppoCamera di FdI Francesco: 'Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive.prenda provvedimenti'. Nel suo ...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - roccotomasoni : RT @MartaEcca: 12 le persone arrestate dopo gli scontri di #Roma, due i vertici di Forza Nuova: Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Facci… - reginafiordelis : RT @croazia1: Sarebbe bello che a Bologna da lui e dagli altri stronzi di ioApro non ci andasse più nessuno ! Biagio Passaro le… -