Advertising

Corriere : Fischi e applausi, Donnarumma ha perso sicurezza: troppo emotivo, così è un problema - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera apre il caso #Donnarumma: prima fischiato e poi applaudito a scena aperta, sempre per cause… - PianetaMilan : #Sconcerti: “#Donnarumma ha perso sicurezza. Ha un limite emotivo” - infoitsport : Sconcerti: Donnarumma ha ancora limiti emotivi e questo per un portiere è un problema - ilNapolista - infoitsport : Sconcerti: 'Donnarumma è alla deriva: ha scoperto il male di vivere' -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Donnarumma

...nel suo editoriale il giornalista Marioper il Corriere della Sera - Si dirà che ne ha diritto, ma non funziona esattamente così. Il grande portiere è un essere algido o non è....Marioper il 'Corriere della Sera' MEME SU GIGIOIl consueto paradosso del calcio si concentra adesso intorno a. Fischiato dai milanisti a San Siro, adorato dalla gente di ...Mario Sconcerti ha parlato dei problemi della Nazionale di Mancini soffermandosi anche sul prossimo turno di campionato dopo le Nazionali.Il giornalista Mario Sconcerti in una recente intervista si è soffermato sul portiere del PSG e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma ...