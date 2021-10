San Giuliano | la Polizia Locale stronca un grosso traffico di sostanze stupefacenti | tre in manette

Advertising

archzxzines : ES arch - mgznarch : ES arch - erioslopez : ES arch - CDM_Giuliano : @marifcinter All'Allianz Stadium sarebbe ottimale. Avrei detto San Siro, ma ci sarebbe un clima surreale. - raiarchzzines : #ES arch -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano

La Stampa

L'assemblea di Macerata Ieri i bersaglieri della sezione dell'Anb (Associazione nazionale bersaglieri) di Macerata si sono riuniti in assemblea nella Domusdella città e, mediante votazione, hanno proceduto al rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci revisori per il triennio 2021 " 2024. I lavori sono stati presieduti dai ...... Sindaco diTerme . In bocca al lupo a Nicola, al suo coach Michele Mostarda e a tutta la Boxing Team diTerme. Ti seguiremo come sempre". "Mi sono preparato bene. E' stata ...Gli agenti hanno arrestato il capobanda e i suoi due fidati collaboratori che, da almeno 5 anni, smerciavano hashish, eroina e cocaina ad una solida rete di clienti “affezionati” ...Poste Italiane è il primo operatore in Italia per la consegna dei pacchi, con una quota di mercato del 37%. La costante crescita dell’e-commerce ha comportato un incremento del numero di pacchi conseg ...