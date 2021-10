Salernitana, giorni determinanti per il futuro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per la Salernitana quello che verrà sarà sicuramente un ciclo importante, che dirà molto sulle ambizioni salvezza della squadra. I Granata sabato affronteranno lo Spezia, il primo di una serie di scontri diretti di vitale importanza: la squadra è reduce da un periodo buono dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati anche se negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi di natura fisica per alcuni calciatori: Mamadou Coulibaly e Gyomber sono sulla strada del recupero e anche Veseli è pronto per il debutto stagionale. Alla luce delle altre partite in programma, una vittoria significherebbe quasi sicuramente abbandonare la zona retrocessione e lanciarsi al meglio verso i successivi due scontri salvezza contro le neopromosse Empoli e Venezia, prima del derby campano contro il Napoli. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per laquello che verrà sarà sicuramente un ciclo importante, che dirà molto sulle ambizioni salvezza della squadra. I Granata sabato affronteranno lo Spezia, il primo di una serie di scontri diretti di vitale importanza: la squadra è reduce da un periodo buono dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati anche se negli ultimici sono stati dei problemi di natura fisica per alcuni calciatori: Mamadou Coulibaly e Gyomber sono sulla strada del recupero e anche Veseli è pronto per il debutto stagionale. Alla luce delle altre partite in programma, una vittoria significherebbe quasi sicuramente abbandonare la zona retrocessione e lanciarsi al meglio verso i successivi due scontri salvezza contro le neopromosse Empoli e Venezia, prima del derby campano contro il Napoli.

