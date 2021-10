Roma, controlli nei locali del centro: scattano sanzioni per 9.780€ (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri hanno tenuto sotto controllo le zone interessate dal fenomeno della “movida”. sanzioni e chiusura a San Lorenzo A San Lorenzo, i militari sono dovuti intervenire nella sede di un’associazione culturale di largo Passamonti, dove è stato rilevato un maxi-assembramento di circa 200 persone intente ad assistere ad un concerto, sprovviste di mascherine e senza il minimo rispetto del distanziamento sociale. Nei confronti del titolare e del legale rappresentante sono state elevate sanzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proseguono senza sosta idei Carabinieri del Comando Provinciale difinalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri hanno tenuto sotto controllo le zone interessate dal fenomeno della “movida”.e chiusura a San Lorenzo A San Lorenzo, i militari sono dovuti intervenire nella sede di un’associazione culturale di largo Passamonti, dove è stato rilevato un maxi-assembramento di circa 200 persone intente ad assistere ad un concerto, sprovviste di mascherine e senza il minimo rispetto del distanziamento sociale. Nei confronti del titolare e del legale rappresentante sono state elevate...

