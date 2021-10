Radio Mogadiscio torna a parlare italiano

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 ottobre 2021) "Per la prima volta in 30 annitrasmetterà in lingua italiana". Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Informazione e della Cultura somalo, Osman Dubbe, pubblicando su Twitter le immagini della firma di un'intesa siglata con l'ambasciatorein Somalia, Alberto Vecchi, per la ripresa di trasmissioni in lingua italiana sulle frequenze della"costruita dall'Italia nel 1951".Contattato da askanews, l'ambasciatore ha spiegato come l'iniziativa rientri in un progetto più ampio, che comprende la ripresa dei corsi diall'Università nazionale somala, e l'assegnazione di borse di studio agli studenti somali per studiare nelle Università italiane.Anche Vecchi ha rimarcato come "negli ultimi 30 anni l'non sia più stato studiato", diventando di ...