Nuove regole sui cortei, Draghi in visita alla Cgil per incontrare Landini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà il segretario della Cgil Maurizio Landini alle 12:15 nella sede del sindacato a Roma. Lo rende noto Palazzo Chigi. Dopo la sommossa "No Green pass" ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Marioincontrerà il segretario dellaMaurizioalle 12:15 nella sede del sindacato a Roma. Lo rende noto Palazzo Chigi. Dopo la sommossa "No Green pass" ...

Advertising

SkyTG24 : Scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena: le ipotesi - wallstreetita : Il governo guidato da Mario Draghi ha approvato giovedì il decreto Capienze che ha aggiornato le regole sul riempim… - Ettore572 : RT @tg2rai: #Capienze, in vigore le nuove regole per #cinema, #teatri, #discoteche e impianti sportivi. Immunizzato l'80% della popolazione… - Quindec56574258 : RT @Il_CarroArmato: Il Governo impone nuove regole per autorizzare #manifestazioni: il via libera arriverà solo dopo una rigida valutazione… - 60019 : Ecco le nuove regole, anche per discoteche e impianti sportivi: resta l'obbligo del Green Pass -