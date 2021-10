"Non può passare questa idea". Draghi telefona alla Lamorgese: pugno di ferro sugli scontri, troppi ancora i dubbi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tanti gli interrogativi che si sta ponendo in queste ore Mario Draghi. Primo tra tutti come siano potuti accadere gli scontri che sabato 9 ottobre hanno visto in piazza manifestanti contro il Green pass, estremisti e la polizia impegnata ad arginare i pericoli. "Non può passare l'idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni", sono state le parole del premier riportate dal Corriere della Sera e con ogni probabilità rivolte al ministero dell'Interno. Da oggi, in vista del 15 ottobre (giorno in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria anche sui posti di lavoro), si cambia strategia: al centro ci dovrá essere la prevenzione. Obiettivo: "Dimostrare che lo Stato c'è e interviene per contrastare i violenti, per stroncare gli estremismi e le iniziative di chi mira a creare tensione e instabilitá". In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tanti gli interrogativi che si sta ponendo in queste ore Mario. Primo tra tutti come siano potuti accadere gliche sabato 9 ottobre hanno visto in piazza manifestanti contro il Green pass, estremisti e la polizia impegnata ad arginare i pericoli. "Non puòl'che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni", sono state le parole del premier riportate dal Corriere della Sera e con ogni probabilità rivolte al ministero dell'Interno. Da oggi, in vista del 15 ottobre (giorno in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria anche sui posti di lavoro), si cambia strategia: al centro ci dovrá essere la prevenzione. Obiettivo: "Dimostrare che lo Stato c'è e interviene per contrastare i violenti, per stroncare gli estremismi e le iniziative di chi mira a creare tensione e instabilitá". In ...

