Netflix modifica Squid Game | il numero di telefono esiste e tutti lo chiamano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In pochissimo tempoè diventata la serie tvpiù seguita di sempre. Un successo sia in patria che all’estero, che ha coinvolto milioni di telespettatori, diventati veri e propri fan accaniti, tanto da cercare di rivivere la realtà distopica del gioco. E quale modo migliore per farlo se non chiamando proprio il, mostrato anche nel trailer, che si trova sul misterioso biglietto da visita che ricevonoi giocatori nel telefilm? Solo che quel, aggiungendo il prefisso coreano,davvero. E appartiene a Kim Gil-young, proprietaria di una pasticceria a Seongju in Corea del Sud. Vi raccomandiamo... Bridgerton, arriva la seconda attesissima stagione:lancia il teaser ...

AltriMondiGazza : #squidgamenetflix, @netflix modifica la serie: il numero per partecipare appartiene a una donna (bombardata di tele… - CharlesLydgate : ••• '#Netflix modifica lo spettacolo di successo #SquidGame dopo che una donna ha ricevuto centinaia di telefonate… - infoitcultura : Squid Game, Netflix modifica la serie: il numero per partecipare appartiene a una donna (bombardata di telefonate) - BITCHYFit : Squid Game ha reso la vita un inferno ad una pasticciera coreana. Netflix interviene e modifica la scena - zazoomblog : Squid Game ha reso la vita un inferno ad una pasticciera coreana. Netflix interviene e modifica la scena - #Squid… -

Squid Game, a Parigi rissa tra fan davanti a un pop up store dedicato alla serie horror in onda su Netflix. Squid Game, l'intervento di Netflix. Il successo di Squid Game è stato però per Kim Gil-Young un grosso problema, dato che il suo numero di telefono è finito per sbaglio in un episodio e da quando è uscita la serie è stata bombardata di telefonate. Squid Game, il numero di telefono che compare nel trailer della serie tv Netflix esiste davvero e una donna viene bombardata di chiamate. Nella fiction, per partecipare al gioco è necessario chiamare un numero di telefono che si trova su un misterioso biglietto da visita.