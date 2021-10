Milan: Belotti è il nome caldo per l’attacco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Milan è nuovamente sulle tracce di Andrea Belotti. Il capitano granata ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Milan: Lucca nel mirino dei rossoneri Milan: Belotti arriverà già a gennaio? Il Milan non ha mai smesso di apprezzare il “Gallo” Belotti. La società rossonera, tentò di portare l’attaccante a Milano già nel 2017. La richiesta di 100 milioni da parte di Cairo però impedì il trasferimento dell’ex Palermo, diventato in seguito capitano e simbolo del Torino. Nella stagione precedente il Milan, prima di ufficializzare l’arrivo di Mandzukic, presentò una nuova offerta al Torino e al giocatore. Il capitano granata però decise di restare nel capoluogo piemontese per garantire la salvezza alla squadra torinese. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilè nuovamente sulle tracce di Andrea. Il capitano granata ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022.: Lucca nel mirino dei rossoneriarriverà già a gennaio? Ilnon ha mai smesso di apprezzare il “Gallo”. La società rossonera, tentò di portare l’attaccante ao già nel 2017. La richiesta di 100 milioni da parte di Cairo però impedì il trasferimento dell’ex Palermo, diventato in seguito capitano e simbolo del Torino. Nella stagione precedente il, prima di ufficializzare l’arrivo di Mandzukic, presentò una nuova offerta al Torino e al giocatore. Il capitano granata però decise di restare nel capoluogo piemontese per garantire la salvezza alla squadra torinese. ...

Advertising

capuanogio : ?? Per #Belotti è derby tra #Inter e #Milan: Marotta pensa a un colpo stile Eriksen mentre Maldini valuta le condiz… - Maignangioia : Se il Milan prende il Ballo Gelotti non deve poi 'investire altrove' (perché continuano ad arrivare cc molto import… - TironeDavi : @uno9zero6 Io faccio il tifoso, serenamente. Cosa devo fare piangere che va via? No!! Da tifoso speravo che la soci… - pepino23 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? Tutti in #Chiesa (con Gigio) ?? #Belotti: ora è Milan-Inter ?? Benzema-Mbappé: trionfo… - Affaritaliani : Belotti-Milan, si lavora per gennaio: il Gallo vuole solo i rossoneri -