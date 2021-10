“Marotta è un incompetente!”: la scioccante dichiarazione dell’ex attaccante (Di lunedì 11 ottobre 2021) È tornato a parlare di Inter, come spesso capita, durante la puntata della BoboTv, Antonio Cassano. Come riporta Tmw.com, l’ex attaccante barese si è espresso così sull’operato dell’attuale amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta: “Marotta è un incompetente sui giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio. Marotta deve ringraziarmi: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone. Io parlato con lui e gli chiesi cacciare Marotta a fine stagione. Poco dopo quell’anno andò via. E se abbiamo fatto bene alla Sampdoria lo deve a me. Io a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere bene con i giornalisti. Se vuole parlarmi lo faccia dal ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) È tornato a parlare di Inter, come spesso capita, durante la puntata della BoboTv, Antonio Cassano. Come riporta Tmw.com, l’exbarese si è espresso così sull’operato dell’attuale amministratore delegato dell’Inter, Beppe: “è un incompetente sui giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio.deve ringraziarmi: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone. Io parlato con lui e gli chiesi cacciarea fine stagione. Poco dopo quell’anno andò via. E se abbiamo fatto bene alla Sampdoria lo deve a me. Io a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere bene con i giornalisti. Se vuole parlarmi lo faccia dal ...

Advertising

capuanogio : #Cassano ha detto che #Marotta è un incompetente di calcio, che se alla Sampdoria ha fatto bene lo deve a lui “che… - TuttoMercatoWeb : Cassano contro Marotta: 'Un incompetente di calcio. Se abbiamo fatto bene alla Samp lo deve a me' - FBiasin : #Cassano: “#Marotta è un incompetente suoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. #Marotta deve ringraziarmi… - DanieleCR_ : RT @musagete10: “Marotta è un incompetente, non capisce nulla di calcio, si vende ai giornalisti per farsi parlar bene. Ai tempi della Sam… - emmezetaJ : RT @StanisLaRochele: @DoctorM77 Letteralmente 'Marotta è un incompetente, non capisce niente di calcio lo sanno tutti nel mondo del pallone' -