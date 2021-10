Love is in the air anticipazioni 12 ottobre 2021, scenata di gelosia di Aydan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata di Love is in the air che andrà in onda martedì 12 ottobre su Canale 5 alle ore 16:50, Aydan non riuscirà a capacitarsi di non essere stata scelta dallo chef, per il quale prova ancora forti sentimenti. Così decide di affogare i dispiaceri nel cioccolato, dedicandosi ad un’intera scatola di cioccolatini al liquore. Purtroppo la donna non è abituata e perde completamente il controllo di se proprio in presenza di Alexander a casa di Ayfer. Quest’ultima sembra essere risentita per l’accaduto. Intanto se vi siete persi qualche puntata della soap turca potete rivederla collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione on demand. GF Vip 6, Samy Youssef contro Jessica Selassié Il modello tramite una Story Instagram cerca di smentire le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata diis in the air che andrà in onda martedì 12su Canale 5 alle ore 16:50,non riuscirà a capacitarsi di non essere stata scelta dallo chef, per il quale prova ancora forti sentimenti. Così decide di affogare i dispiaceri nel cioccolato, dedicandosi ad un’intera scatola di cioccolatini al liquore. Purtroppo la donna non è abituata e perde completamente il controllo di se proprio in presenza di Alexander a casa di Ayfer. Quest’ultima sembra essere risentita per l’accaduto. Intanto se vi siete persi qualche puntata della soap turca potete rivederla collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione on demand. GF Vip 6, Samy Youssef contro Jessica Selassié Il modello tramite una Story Instagram cerca di smentire le ...

