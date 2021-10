Jovanotti torna con il “Jova Beach Tour” | la prima tappa confermata è Barletta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo due lunghi anni di pausa dalle scene musicali a causa della pandemia,è pronto are la prossima estate con il nuovo. Una serie di concerti estivi ospitati dalle località marittime più frequentate in Italia. Già nel 2019 il cantante aveva attraversato l’Italia regalandoparty che in pochi dimenticheranno e adesso è pronto a fare un altro regalo ai suoi fan. Ladel nuovosarà a. La conferma ufficiale è arrivata negli ultimi giorni da parte del sindaco della città. “Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che ...

'Contestin Italia dopo 30 anni' LE IDEE Il conduttore passa le giornate a condividere idee ... Difficile chesi trattenga tutte le sere come fece l'anno scorso Tiziano Ferro: dovrebbe ...... è arrivata l'ufficialità: il Jova Beach Partya Barletta per la prossima estate. Una tappa del grande evento estivo che vede protagonistaandrà in scena dunque nella città pugliese e ...Cuffiette nelle orecchie e cellulare. Decine di canzoni da ascoltare. L'anno scorso erano state 1260. Stavolta rischiano di essere anche di più. D'altronde, se fino a qualche anno ...Questo il post: «Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party, in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022. Non più indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: il Jova Beach Party torn ...