Infortuni sul lavoro, calano le denunce. L’Anmil: è l’effetto Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dalle 7.727 del 2020 si è passati alle 7.296 del 2021. Maccarini (Anmil): l’anno scorso molte legate al virus. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dalle 7.727 del 2020 si è passati alle 7.296 del 2021. Maccarini (Anmil): l’anno scorso molte legate al virus.

Advertising

quot_umbria : Infortuni mortali sul lavoro, in aumento in provincia di Terni - horottoilvetro : INAIL: i dati su infortuni e malattie professionali del 2020 - horottoilvetro : RT @TgrRaiPuglia: 5 vittime sul lavoro al mese in Puglia - TGR Puglia - macchietta5 : È ufficialmente iniziata la settimana degli infortuni sul lavoro, che tra 7 giorni giustificheranno gli aumenti in… - AndreD81 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra a #UnoMattina:Ieri è partito un confronto importante con il Governo. C’è disponibilità a costruire una stra… -