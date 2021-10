Incidente stradale a Pontinia: morta a 20 anni Monica Donnarumma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a Pontinia, dove una giovane di soli 20 anni, Monica Donnarumma, ha perso la vita in seguito a un Incidente sulla Migliara 53: si tratta della quinta vittima nelle strade della provincia nell’ultimo mese. (Facebook)Un tragico Incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, lungo la strada Migliara 53 nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina, ha provocato la morte di una ragazza di soli 20 anni. La vittima, Monica Donnarumma, stava viaggiando a bordo di un’automobile, una Volkswagen Lupo, insieme a un 27enne di Terracina quando improvvisamente il mezzo ha sbandato finendo fuori strada in una cunetta situata al lato della carreggiata e si è schiantato contro un muretto. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a, dove una giovane di soli 20, ha perso la vita in seguito a unsulla Migliara 53: si tratta della quinta vittima nelle strade della provincia nell’ultimo mese. (Facebook)Un tragicoavvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, lungo la strada Migliara 53 nel territorio di, in provincia di Latina, ha provocato la morte di una ragazza di soli 20. La vittima,, stava viaggiando a bordo di un’automobile, una Volkswagen Lupo, insieme a un 27enne di Terracina quando improvvisamente il mezzo ha sbandato finendo fuori strada in una cunetta situata al lato della carreggiata e si è schiantato contro un muretto. ...

