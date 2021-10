Il Nobel per l'Economia ai maestri dell'econometria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Joshua David Angrist, David Card e Guido Imbens sono i vincitori del Nobel per l'Economia del 2021, premiati per il loro impegno nel mediare l'analisi teorica e l'econometria con la realtà dei sistemi complessi. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Joshua David Angrist, David Card e Guido Imbens sono i vincitori delper l'del 2021, premiati per il loro impegno nel mediare l'analisi teorica e l'con la realtà dei sistemi complessi.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - EnricoLetta : La dedica di ?@maurobiani? è quella di tutti noi per la scelta del #Nobel per la Pace a Maria #Ressa e Dmitry… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - mister_mister_w : Giusto per ricordare che Fermi fu costretto ad emigrare perché inviso al regime al.quale aveva negato il saluto rom… - MasloMisha : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… -