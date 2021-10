Gravina: «Nazionale restituita agli italiani. Ecco cosa serve per andare in Qatar» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato intervistato in esclusiva da Sky Sport: Ecco le sue parole sull’Italia Ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a cuore aperto dell’Italia: EUROPEI – «Rimangono tanti fotogrammi nella mia mente, momenti di grande gioia e orgoglio, soprattutto l’entusiasmo che ha generato questo importante progetto che abbiamo iniziato tre anni fa. Ci lascia sicuramente la certezza di aver intrapreso la strada giusta per rilanciare il calcio italiano. Ci dà la certezza di aver recuperato un elemento fondamentale come l’entusiasmo dei nostri tifosi. Ci è mancato tantissimo negli scorsi anni e abbiamo ora l’obbligo di custodirlo, per affrontare il prossimo periodo. La Nazionale è stata restituita agli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, è stato intervistato in esclusiva da Sky Sport:le sue parole sull’Italia Ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabrieleha parlato a cuore aperto dell’Italia: EUROPEI – «Rimangono tanti fotogrammi nella mia mente, momenti di grande gioia e orgoglio, soprattutto l’entusiasmo che ha generato questo importante progetto che abbiamo iniziato tre anni fa. Ci lascia sicuramente la certezza di aver intrapreso la strada giusta per rilanciare il calcio italiano. Ci dà la certezza di aver recuperato un elemento fondamentale come l’entusiasmo dei nostri tifosi. Ci è mancato tantissimo negli scorsi anni e abbiamo ora l’obbligo di custodirlo, per affrontare il prossimo periodo. Laè stata...

