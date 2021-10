Giallo a Varenna | trovato cadavere nel lago

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Varenna

IL GIORNO

(Lecco), 11 ottobre 2021 " Il cadavere di un 65enne è stato trovato nel lago di Como a pochi metri dalla riva. E' successo questa mattina a. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo del 65enne galleggiare nella zona dell'attracco dei battelli del servizio di taxi boat. Sono subito intervenuti i ......stato necessario l'intervento dei volontari del Soccorso Bellanese nel cuore della notte di. allertata da una chiamata al 112, ha inviato una squadra in via Imbarcadero in codice. ...