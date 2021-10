Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu, Katia Ricciarelli sbotta: ''Gatta morta'' - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan rischia grosso dopo il bacio a Nicola? L'avvertimento - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia? Il bacio e il sogno erotico: ecco cosa è successo… - annastellare : RT @Novella_2000: GF Vip 6: Gianmaria, Miriana o Raffaella? Ecco chi è il meno votato secondo i sondaggi #gfvip - Novella_2000 : GF Vip 6: Gianmaria, Miriana o Raffaella? Ecco chi è il meno votato secondo i sondaggi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

Il bacio tra Nicola e la Trevisan non è passato inosservato, Katia Ricciarelli si è espressa duramente a riguardo, lanciando un avvertimento aFoto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.comLa showgirl ha fatto una confessione di un periodo davvero delicato della sua vita a Katia e Davide nella Casa del GFTrevisan è stata protagonista di un racconto shock all'interno del GF. Nella Casa sembra che la showgirl sia stata isolata dalla maggioranza dei coinquilini, salvo da Katia ...Senza dubbio è una delle scene più assurde di questo GF Vip 6. La scoperta del concorrente mentre mangia: "L'ho sentito in bocca" ...In onda stasera su Canale 5 una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, ecco le anticipazioni: temi accesi, tante emozioni e chi si salverà.