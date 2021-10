EWC, YART fast but inconclusive: what didn't work? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Normally when you miss out on the victory as we did it's not a nice feeling, but today it is the opposite. All three of us were the fastest riders and the bike was perfect. I was incredibly happy ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Normally when you miss out on the victory as we did it's not a nice feeling, but today it is the opposite. All three of us were theest riders and the bike was perfect. I was incredibly happy ...

Ultime Notizie dalla rete : EWC YART EWC, YART fast but inconclusive: what didn't work? Qualifying, a strong point for YART But one area in which YART has proved almost unbeatable is qualifying, with three pole positions in four races. So the speed is clearly there, but technical ...

EWC, YART veloce ma inconcludente: cosa non ha funzionato? La qualifica, il punto forte YART Dove però YART ha mostrato di essere quasi imbattibile è stata la qualifica, con tre pole su quattro gare. Segno che la velocità c'era, ma c'è stata vanificata dai ...

EWC, YART veloce ma inconcludente: cosa non ha funzionato? Motosprint.it Dopo 6 ore, 0?070 per la vittoria: questo è l’Endurance Soltanto 70 millesimi il distacco al termine della 6 ore di Most del Mondiale Endurance tra BMW e YART Yamaha, in una giornata da sogno per l'Italia.

Niccolò Canepa secondo alla sei ore di Most Sette centesimi di secondo sono il distacco che ha separato, dopo sei ore di gara, i vincitori del Team BMW ed il terzetto di piloti del Team Yart Yamaha, guidato dal genovese Niccolò Canepa; sulla pi ...

