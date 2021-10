Deboli gli Eurolistini, Milano inclusa. Focus sulla BCE (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con gli investitori che continuano a monitorare l’andamento dell’inflazione spinta dal valore dell’energia e delle materie prime. L’attenzione degli operatori è concentrata anche sulle parole che pronunceranno alcuni membri della BCE, per capire le sue future mosse in materia di politica monetaria. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,53%. sulla parità lo spread, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%. Tra le principali Borse europee sottotono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con gli investitori che continuano a monitorare l’andamento dell’inflazione spinta dal valore dell’energia e delle materie prime. L’attenzione degli operatori è concentrata anche sulle parole che pronunceranno alcuni membri della BCE, per capire le sue future mosse in materia di politica monetaria. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,53%.parità lo spread, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%. Tra le principali Borse europee sottotono ...

Deboli gli Eurolistini, Milano inclusa. Focus sulla BCE Avvio di settimana debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , con gli investitori che continuano a monitorare l'andamento dell'inflazione spinta dal valore dell'energia e delle materie prime. L'attenzione degli operatori è concentrata anche sulle parole che ...

