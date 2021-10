Da Pd, M5S, Leu e Italia viva una mozione per sciogliere Forza Nuova. Fedeli: “L’assalto alla sede della Cgil è un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Presenteremo la mozione per sciogliere Forza Nuova. Leu e M5s hanno detto che sono favorevoli così come molti esponenti di Italia viva. Mi stanno arrivano sottoscrizioni anche da Forza Italia”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il deputato del Pd, Emanuele Fiano, parlando delL’assalto alla sede della Cgil di sabato (leggi l’articolo) in seguito al quale sono stati arrestati i leader di Forza Nuova Roberto Fiore (nella foto) e Giuliano Castellino. “Molinari della Lega – ha aggiunto Fiano – ha detto che la matrice di questi scontri è neofascista, anche se non so se la voterà”Spero che saremo in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Presenteremo laper. Leu e M5s hanno detto che sono favorevoli così come molti esponenti di. Mi stanno arrivano sottoscrizioni anche da”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il deputato del Pd, Emanuele Fiano, parlando deldi sabato (leggi l’articolo) in seguito al quale sono stati arrestati i leader diRoberto Fiore (nella foto) e Giuliano Castellino. “MolinariLega – ha aggiunto Fiano – ha detto che la matrice di questi scontri è neofascista, anche se non so se la voterà”Spero che saremo in ...

