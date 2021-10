Covid, oggi 1.516 casi e 34 morti: il bollettino dell’11 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 11 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 1.516 Decessi: 34 Tamponi effettuati: 114.776 Terapie intensive: +10 Tasso di positività: 1,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 84.106 casi totali: 4.701.832 Decessi: 131.335 Guariti: 4.486.391 In Italia oggi, lunedì 11 ottobre 2021, sono stati registrati 1.516 nuovi casi di Covid-19 e 34 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.278 nuovi contagi e 27 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 114.776 tamponi effettuati (ieri erano stati 270.044): il tasso di positività è all’1,3 per cento, in ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021)ITALIA, ILDI11, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 1.516 Decessi: 34 Tamponi effettuati: 114.776 Terapie intensive: +10 Tasso di positività: 1,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 84.106totali: 4.701.832 Decessi: 131.335 Guariti: 4.486.391 In Italia, lunedì 11, sono stati registrati 1.516 nuovidi-19 e 34 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.278 nuovi contagi e 27. I dati sui nuovi contagi si basano su 114.776 tamponi effettuati (ieri erano stati 270.044): il tasso di positività è all’1,3 per cento, in ...

