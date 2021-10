Covid, in aumento le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+37). I DATI (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo il bollettino dell’11 ottobre si registrano 1.516 nuovi casi su 114.776 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è all'1,3%. Le vittime sono 131.335 in totale, con 34 morti in 24 ore (con un ricalcolo della Sicilia). Risalgono le terapie intensive occupate da pazienti Covid e anche gli ospedalizzati con sintomi Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo il bollettino dell’11 ottobre si registrano 1.516 nuovi casi su 114.776 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è all'1,3%. Le vittime sono 131.335 in totale, con 34 morti in 24 ore (con un ricalcolo della Sicilia). Risalgono leoccupate da pazientie anche gli ospedalizzati con sintomi

Covid: casi in aumento, Guasila in zona rossa Agenzia ANSA Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 84.106 positivi. +1.516 nuovi casi Il totale dei deceduti è pari a 131.335, con un aumento di 34 rispetto a ieri. Il tasso di positività è dello 1,3%, in aumento rispetto all0 0,8% di ieri L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi e ...

Covid, ancora vittime tra i carabinieri. Di Tillo (Siulm): "Soluzione è vaccinarsi" Secondo le ultime notizie anche altri colleghi di quel reparto sarebbero stati contagiati e tra, loro, quelli che hanno fatto registrare una sintomatologia medica non erano ancora vaccinati. Così in u ...

