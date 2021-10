Chi è Amedeo Goria? Età, vita privata, carriera e Instagram (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutte le informazioni su Amedeo Goria, noto giornalista e conduttore, dalla biografia, alla vita privata, la sua attuale fidanzata, l’ex moglie, i figli, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Amedeo Goria Nome e Cognome: Amedeo GoriaData di nascita: 16 febbraio 1954Luogo di Nascita: TorinoEtà: 67 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: giornalista e conduttoreFidanzata: Amedeo ha una L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutte le informazioni su, noto giornalista e conduttore, dalla biografia, alla, la sua attuale fidanzata, l’ex moglie, i figli, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 16 febbraio 1954Luogo di Nascita: TorinoEtà: 67 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: giornalista e conduttoreFidanzata:ha una L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

adf_amedeo : RT @bravimabasta: Ringrazio Borgonovo de La Verità per la splendida definizione di oggi. Almeno chiarirà le idee a chi mi dava del fascista… - adf_amedeo : RT @robertosaviano: L'assalto dei #nogreenpass a Roma ricorda storie di 100 anni fa. Il #fascismo squadrista è pericolo reale. È ora che ch… - Big319738410 : Chi vorreste fuori nelle prossime 5 nomination in ordine cronologico? 1)Raffaella 2)Katia 3)Amedeo 4)Princess… - FatimaL76030248 : #gfvip Raffella ha beccato: Aldo Alex Nicola Amedeo, poi??? Chi si vuole aggiungere alla lista li becca tutti lei e… - theopinionista9 : Ok, però non è che ogni volta che qualcuno litiga con Soleil lo eliminate. Poi vi lamentate che è tutto noioso e no… -