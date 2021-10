Che fine hanno fatto gli Spandau Ballet? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chi ha vissuto gli anni ’80 ricorderà benissimo la rivalità musicale che correva tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. I primi sono ancora in attività e di loro si conosce praticamente tutto (a proposito, il 22 ottobre esce il nuovo album, “Future Past”); gli Spandau Ballet, invece, sembrano spariti dalla circolazione. Che fine hanno fatto? Nonostante 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre 40 anni di carriera, gli Spandau Ballet hanno messo definitivamente fine a questa splendida storia nel 2019. Il gruppo si era già preso una (lunga) pausa dal 1990 al 2009, prima di tornare sulle scene pubblicando il nuovo album “Once More”. Stavolta la scelta pare definitiva. Il frontman Tony Hadley ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chi ha vissuto gli anni ’80 ricorderà benissimo la rivalità musicale che correva tra i Duran Duran e gli. I primi sono ancora in attività e di loro si conosce praticamente tutto (a proposito, il 22 ottobre esce il nuovo album, “Future Past”); gli, invece, sembrano spariti dalla circolazione. Che? Nonostante 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre 40 anni di carriera, glimesso definitivamentea questa splendida storia nel 2019. Il gruppo si era già preso una (lunga) pausa dal 1990 al 2009, prima di tornare sulle scene pubblicando il nuovo album “Once More”. Stavolta la scelta pare definitiva. Il frontman Tony Hadley ...

