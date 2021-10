Ballottaggio a Roma, Michetti punta tutto sulle periferie Rumor Centrodestra: se l'affluenza non crolla il Pd perde (Di lunedì 11 ottobre 2021) Conto alla rovescia per i ballottaggi del 17-18 ottobre. Gli occhi del Palazzo e del mondo politico sono tutti puntati sulla sfida chiave di Roma, dove al primo turno Enrico Michetti, candidato del Centrodestra, è arrivato in testa con il 30,15% e Roberto Gualtieri, candidato del Pd... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Conto alla rovescia per i ballottaggi del 17-18 ottobre. Gli occhi del Palazzo e del mondo politico sono tuttiti sulla sfida chiave di, dove al primo turno Enrico, candidato del, è arrivato in testa con il 30,15% e Roberto Gualtieri, candidato del Pd... Segui su affaritaliani.it

Advertising

lucianonobili : Al presidio per la CGIL con Roberto Gualtieri e i due nostri campioni di preferenze @valerio_casini e @FraLeoncini.… - Antonio_Tajani : È un bene per tutta la città di #Roma che @Bertolaso_Guido entri a far parte della squadra che governerà la Capital… - Piu_Europa : Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda,#PiùEuropa ha espresso oggi il suo sostegno unila… - AleB36178648 : RT @fratotolo2: #Dimissioni subito della #Lamorgese e di tutti quelli che hanno permesso a chi era già sottoposto a daspo e sorveglianza sp… - Brivido_Nero : RT @Affaritaliani: Ballottaggio Roma, Michetti spacciato? No. Colpo di scena... Rumor -