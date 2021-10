ATP Finals, la volata di Jannik Sinner. I prossimi avversari (insidiosi) di Ruud e Hurkacz ad Indian Wells (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non manca molto al triangolo rosso dell’ultimo km e la volata è già lanciata. No, non si sta parlando di una gara ciclistica, ma le fattezze di un confronto sui pedali ci sono tutte. Il riferimento è alla sfida per la conquista degli ultimi pass a disposizione per le ATP Finals di Torino. Il torneo di fine anno che vedrà premiati i migliori otto tennisti della Race, ovvero della classifica di rendimento del 2021, sono già noti in parte. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev hanno già la certezza di essere parte dei giochi. Discorso diverso per gli altri quattro posti, anche se per il russo Andrey Rublev e l’italiano Matteo Berrettini è solo questione di tempo, considerando il margine di vantaggio che i due hanno rispetto alla concorrenza e il loro percorso attivo a Indian Wells. Una ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non manca molto al triangolo rosso dell’ultimo km e laè già lanciata. No, non si sta parlando di una gara ciclistica, ma le fattezze di un confronto sui pedali ci sono tutte. Il riferimento è alla sfida per la conquista degli ultimi pass a disposizione per le ATPdi Torino. Il torneo di fine anno che vedrà premiati i migliori otto tennisti della Race, ovvero della classifica di rendimento del 2021, sono già noti in parte. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev hanno già la certezza di essere parte dei giochi. Discorso diverso per gli altri quattro posti, anche se per il russo Andrey Rublev e l’italiano Matteo Berrettini è solo questione di tempo, considerando il margine di vantaggio che i due hanno rispetto alla concorrenza e il loro percorso attivo a. Una ...

Advertising

Gazzetta_it : Indian Wells: la Paolini si ferma al 3° turno, Sinner perde un avversario per le finali #tennis - IzzoEdo : RT @LaStampa: Professione raccattapalle per le Atp Finals: allo Sporting lezioni e selezioni - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Indian Wells: la Paolini si ferma al 3° turno, Sinner perde un avversario per le finali #tennis - LaStampa : Professione raccattapalle per le Atp Finals: allo Sporting lezioni e selezioni - RSIsport : ?? Alexander Zverev raggiunge il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells e si assicura un posto alle ATP Finals… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Finals Anche Alexander Zverev alle ATP Finals ... ma si pure qualificato per la quinta volta consecutiva per le ATP Finals. Il tedesco il quarto giocatore a staccare il biglietto per Torino. Prima di lui l'avevano fatto Novak Djokovic (1), Daniil ...

Paolini out, fuori tutte le italiane. E Sinner perde un avversario per le Atp Finals Uomini ? Anche se Sinner dopo il successo su Millman ha dichiarato che 'non sto pensando alle Atp Finals, voglio essere concentrato su ogni partita e vedremo alla fine come fa', l'eliminazione di ...

Tennis, Sinner alle ATP Finals 2021 di Torino se…le combinazioni Sky Sport Alexander Zverev alle ATP Finals di Torino Alexander Zverev (ATP 4) parteciperà alle ATP Finals di scena a Torino. Dopo Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2) e Stefanos Tsitsipas (3), pure il tedesco ha staccato il pass per l'ultimo torneo d ...

Anche Alexander Zverev alle ATP Finals Il tedesco è il quarto giocatore a staccare il biglietto per Torino. Prima di lui l'avevano fatto Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2) e Stefanos Tsitsipas (3).

... ma si pure qualificato per la quinta volta consecutiva per le. Il tedesco il quarto giocatore a staccare il biglietto per Torino. Prima di lui l'avevano fatto Novak Djokovic (1), Daniil ...Uomini ? Anche se Sinner dopo il successo su Millman ha dichiarato che 'non sto pensando alle, voglio essere concentrato su ogni partita e vedremo alla fine come fa', l'eliminazione di ...Alexander Zverev (ATP 4) parteciperà alle ATP Finals di scena a Torino. Dopo Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2) e Stefanos Tsitsipas (3), pure il tedesco ha staccato il pass per l'ultimo torneo d ...Il tedesco è il quarto giocatore a staccare il biglietto per Torino. Prima di lui l'avevano fatto Novak Djokovic (1), Daniil Medvedev (2) e Stefanos Tsitsipas (3).